Yem yüklü tır devrildi, yol kapandı

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SiverekViranşehir kara yolunda yem yüklü tır devrilirken kara yolu ulaşıma kapandı.

Kaza, SiverekViranşehir kara yolu Çepni kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hayvan yemi yüklü tır devrildi. Kazada tır şoförü hafif yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yem çuvallarının çevreye saçıldığı kaza nedeniyle SiverekViranşehir kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri tarafından tırın yoldan kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

ŞANLIURFA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

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