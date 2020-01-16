Yangında çeyiz eşyası kül oldu

Şanlıurfa’da bir apartmanın 3’üncü katındaki bir evde çıkan yangında çocuklarını evlendirmeye hazırlanan ailenin çeyiz eşyaları kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde çocuklarını evlendirmek için hazırlık yapan bir ailenin evinde yangın çıktı. Apartmanın 3’üncü katında çıkan yangın kısa sürede çeyiz eşyalarına sıçradı. Yangını söndüremeyen aile, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü. Yangında ailenin çocuklarını evlendirmek için aldığı çeyiz eşyaları tamamen küle döndü.

Yangının evdeki engelli çocuğun çakmakla oynamasından kaynaklandığı iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

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