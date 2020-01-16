Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli Mersin ve İstanbul illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Mersin illerinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, aralarında aktif olarak görevde bulunan profesör, doktor, polis memuru ve noter katibinin de yer aldığı 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen zanlılardan 7’si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:38

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.