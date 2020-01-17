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Siverek'te otizm sınıfı kuruldu

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı katkılarıyla Özel Otizm Sınıfı kuruldu.

Siverek'te otizm sınıfı kuruldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı katkılarıyla Özel Otizm Sınıfı kuruldu.
İlçenin Yenişehir Mahallesinde bulunan Şehit Cuma İbiş Ortaokulunda kurulan özel sınıfın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, özel Otizm Sınıfı kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek,"Hep birlikte vatanımızın, milletimizin geleceği için canla başla çalışmalıyız, şimdi bu sınıflarda eğitim görecek olan öğrenciler yarınların yöneticileri, öğretmenleri, vatanımızın bel kemiğini oluşturacak bireyleri olacaklar. İşte bizlerde eğitim gönüllülerin katkısıyla yarınlarımızın geleceği olan öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.
Tohum Otizim Vakfının 105'inci sınıfını kurmanın sevincini yaşadıklarını belirten Vakıf Genel Müdürü Betül Selcen Özer, "Otizmli öğrenciler burada hem eğitimini görüyor ve hem de normal öğrenciler gibi, normal şartlarla öğrencilerle oynuyor, eğleniyorlar. öğrencilerimiz pırıl pırıl geleceğe hazırlanıyor. burada olmamızdan dolayı guruluyuz" diye konuştu.
Açılış törenine Siverek Belediye Başkan Vekili Mahmut Güzen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurİ Kapanoğlu ve Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer da katıldı.

ŞANLIURFA

17 Ocak 2020 Cuma

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  • İKİNDİ 15:17
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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