Şanlıurfa’da 649 bin 828 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Şanlıurfa’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan Suriyeli öğrencilerle birlikte toplam 649 bin 828 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. İl genelinde 29 bin 400 öğretmen de öğrencilerle birlikte tatile girdi.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Şahin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcer, Karaköprü Belediye Başkan Vekili Celal Şeker, Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz, Karaköprü 15 Temmuz Şehitleri İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. İlk olarak özel eğitim sınıfı öğrencilerinin karnelerini veren yetkililer, öğrencilere karne hediyeleri de vermeyi ihmal etmedi.

Sırasıyla diğer sınıflardaki öğrencilere de karnelerini veren Şanlıurfa Vali Yardımcısı Şahin Aslan ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, öğrencilere 15 günlük yarıyıl tatilini sadece ders çalışarak değil arkadaşlarıyla, aileleriyle zaman geçirecekleri bir şekilde değerlendirmeleri ve bol bol dinlenmeleri önerisinde bulundu.

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 610 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ŞANLIURFA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

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