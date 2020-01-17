Haliliye zabıtası halk sağlığı için sahada

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik kapsamlı denetimini sürdürüyor. Ekipler, birçok iş yerinde hijyen ve ruhsat denetimi yaparken, son kullanım tarihi geçmiş çeşitli gıda ve temizlik ürünlerinin de imhasını gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler, semt pazarlarının denetimi, kaldırım ve yol işgali denetimlerinin yanı sıra gıda satışı yapan market ve çeşitli işletmelerde denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinin farklı bölgelerinde bulunan birçok işletmede hijyen, ruhsat ve son kullanım tarihi denetimi yaptı. Denetimde ekipler, işletme yetkililerini halk sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek durumlara karşı uyarılarda bulundu.

Öte yandan ekipler, denetimlerde son kullanım tarihleri geçmiş çeşitli gıda ve temizlik ürünlerinin imhasını da gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde sürdürdükleri denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği bildirildi.

ŞANLIURFA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:39

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.