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Şanlıurfa’da şehitlerin mirasları müzede yaşatılacak Şanlıurfa’da Şehitlik Müzesi açıldı Şehitlik ve ...

İHA

Şanlıurfa'da İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin de katıldığı programda Şehitlik ve Şehitlik Müzesinin açılışı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa’da şehitlerin mirasları müzede yaşatılacak Şanlıurfa’da Şehitlik Müzesi açıldı Şehitlik ve Şehitlik Müzesinin açılışını İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce yaptı

Şanlıurfa’da İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin de katıldığı programda Şehitlik ve Şehitlik Müzesinin açılışı gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Valiliği ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından içerisinde şehitlerin geride bıraktıkları eşyalarının sergileneceği Şehitlik Müzesi açıldı. Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikteki müzenin açılışına İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Amasya Valisi Osman Varol ile birlikte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehitlerin yakınları katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile Kuran’ı Kerim’in okunduğu programın açılışında konuşan Şanlıurfa Şehit Aileler Derneği Başkanı Mustafa Yavuz, müzenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
"82 milyon şehit olmaya hazır"
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise 32 dönüm üzerinde kurulan şehitlikle şehitlerden kalan mirasın gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını dile getirerek, “Açılışını yaptığımız bu şehitliğimiz toplam 32 dönümlük bir alana sahip. Bir dönümlük tören alanımız var. Oluşturulan otoparkla buraya gelecek şehit yakınlarımız ve diğer misafirlerimizin burada hem şehitlerimizi ziyaret edebilme, hem de o manevi havayı teneffüs edebilme ve başta Şanlıurfalı şehitlerimiz olmak üzere bu alan içerisinde oluşturulan camekanlarda ailelerimizin bizlere emanet edeceği şehitlerimizden kalan emanetleri de sergileyebileceğimiz bu alan ve biraz sonda da görebileceğimiz sinevizyon alanı ile burayı ziyaret edecek çocuklarımıza bu vatanın, bağımsızlığımızın, hürriyetimizin, özgür olmanın bedelinin nasıl elde edildiğini ve o hissiyatı o çocuklarımıza yaşatacak alanlar oluşturuldu. Hazırladığımız alanda 8 tane şehidimiz var. Hazır halde 40’a yakın da şehitliğimiz var ama arzu ediyor ve dua ediyoruz ki o hazır mezarların hiçbir tanesi dolmasın. Bunu diler, bunu temenni eder, Cenabı Allah’tan bunu arzu ederken öbür taraftan da her karış toprağında şehitlerimizin yattığı ve dünyanın en büyük şehitliği olan bu Anadolu topraklarının bağımsızlığı ve hürriyeti için, onurlu bir şekilde bu topraklarda yaşamamız için 82 milyonun her bir ferdi şehit olmaya adaydır” dedi.
"Miras değil emanet"
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de şehitlerin kendilerine bıraktığının miras değil emanet olduğunu belirterek, “Şehitlerimizin bize bıraktığı bu vatan toprağı bize onlardan bir miras değil emanettir. Hepimiz bu duyguyla yaklaşıyor ve bu emanete sahip çıkma gayreti içerisinde oluyoruz. Bu emaneti gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak, hiçbir tozundan dahi vazgeçmemek ve bunun simgesi bayrağımıza sahip çıkmak, Allah’ın bize bahşettiği bu vatan toprağına mukaddesatıyla bize belirttiği ezanların susmaması dinmemesini bu topraklarda sağlamak en başta gelen görevlerimiz arasında. İşte bu vesile ile yapılan bu çalışmalar da bu açıdan çok önemli, çok değerli, çok kıymetli” diye konuştu.
Konuşmaların ardından dualar okuldu. Duanın ardından ise şehitlerden kalan eşyaların sergilendiği alan gezilerek ziyaret edilen şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

ŞANLIURFA

18 Ocak 2020 Cumartesi

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