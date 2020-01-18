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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Özhaseki Şanlıurfa'daki projeleri yakından inceledi

İHA

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Beyazgül ile birlikte Şanlıurfa temaslarında ilk olarak Viranşehir ilçesini ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özhaseki Şanlıurfa'daki projeleri yakından inceledi

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Beyazgül ile birlikte Şanlıurfa temaslarında ilk olarak Viranşehir ilçesini ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Beledilerinin çalışmalarını ve projelerini istişarede bulunmak üzere Şanlıurfa’da bir dizi temaslar gerçekleştiren Özhaseki, Viranşehir Belediyesini ziyaret etti. İlçe belediyesinin çalışmaları hakkında birifing alan Özhaseki’ye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Milletvekili Halil Özşavlı, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, AK parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ile parti üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik eti.

Özhaseki: "Cumhurbaşkanımızın tüm Şanlıurfalılara selamını getirdim"
Burada bir açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Şanlıurfa AK Partimizin Merkez illerinden bir tanesi ve Şanlıurfa Büyükşehir’imizin gayretleri ile destan yazan tüm kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Dün Cumhurbaşkanımız ile birlikteydik ve buraya geleceğimizi söylediğimizde sizlere selamlarını gönderdi. Sizin burada kazanmış olduğunuz seçim çok anlamlı. Belediyecilikte bu bölgeler zor yerler ve kendine has şartları olan yerler. Böyle yerlerde Belediyeye geldikten sonra da hepimize düşen çok iş var yanlış bir şey yapmadan dosdoğru çalışmak düşer bize. AK Parti Belediyeciliğin adresidir. 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın İstanbul’a ve birçok yerde de bizlerin, arkadaşlarımızın misyonumuza sahip çıkanların ortaya koyduğu performans ile biz bugünlere geldik. AK Parti olarak 4 Belediye seçimi atlattık. 2004’te Yüzde 40 ile başladığımız seçimlerde 2009’da 38 küsür ile ardından 2014’te yüzde 43 küsürlerdeyken son seçimlerde yüzde 44.6 oranında bir oy aldık. Bu bir dünya rekorudur, bir parti kurulduktan 1 yıl sonra iktidara gelecek ve her seçimde galip gelerek Belediyelerde de her seçimde birinci çıkacak. Bunun arkasında inanç ve azim yatıyor. Bizler durmadan çalışacağız bizlerin tarihe karşı, milletimize karşı ve medeniyetimize karşı bir sorumluluğuz var. Biz sıradan gelip geçen bir parti değiliz, biz bu işin bir dava olduğuna inanıyoruz. Bu yüzdendir ki Cumhurbaşkanımız başımızda ve bizler de yol arkadaşları olarak ona yardım ederek gece gündüz çalışıyoruz. İnanıyoruz ki iyi niyetle çalışan herkesin elinden Allah tutar. Bizler Belediyemizden gelen her bir doğru projenin sonuna kadar yanındayız. Eskiden yapılmayan hizmetler ve ayrımcılıklar AK Parti ile geride kaldı. Bizler önümüze bakarak güzel çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.
"13 ilçemiz tek parça halinde Şanlıurfa’nın geleceği için çalışıyor"
Beyazgül ise, “Kendilerinin her zaman görüşlerinden ve fikirlerinden faydalandık ve Allah’ın izni ile yol haritamızı kendileri ile istişare ederek çiziyoruz. Yine burada gerçekten 13 Belediyemiz tek bir Belediye gibi çalışıyoruz ve Milletvekillerimiz ile uyum içerisindeyiz. İnşallah 5 yıl sonra çok fazla söze gerek kalmadan kendi icraatlarımızla çok daha rahat seçimleri alacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.
Ardından Viranşehir İlçe Ziyaretleri kapsamında AK Parti Viranşehir İlçe Başkanlığına geçen Özhaseki ve beraberindekiler AK Parti Viranşehir Teşkilatı ile bir araya geldi.

ŞANLIURFA

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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