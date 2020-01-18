Konservatuar öğrencileri karne aldı

Şanlıurfa’da 20192020 yılı eğitim ve öğrenim yılının 1. döneminin tamamlanması ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında eğitim gören öğrenciler karnelerini aldı.

Gençleri müzik ile buluşturmak ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak için bünyesinde birçok müzikal etkinlik yapan Büyükşehir Belediyesi, kurmuş olduğu Çocuk Korusunun üyelerine yarıyıl karnelerini verdi.

Tüm öğrencilerin yarıyıl tatilini kutlayan Beyazgül, Türkiye’nin en genç nüfuslu şehri olan Şanlıurfa’da geleceğin teminatı olan gençlerimizin sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif yönden gelişmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak ellerinden gelen tüm özveriyi sergileyeceklerini belirtti.

ŞANLIURFA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:40

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.