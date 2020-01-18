Çocukların karne hediyesi cambaz gösterisi oldu

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Okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle Şanlıurfa'da çocuklara karne hediyesi olarak ‘Yetenek Sirkiniz’ cambaz ve sirk gösteri sunuldu.

Karaköprü Belediyesi okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte çocuklara yönelik programlarına başladı. Öğrencilere karne hediyesi vermek isteyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli çocuklar için ‘Yetenek Sirkiniz’ cambaz ve sirk gösterisini Karaköprü ’ye getirdi.

Akpiyar Mahallesindeki YASEM Konferans Salonunda 2 seans olarak gerçekleştirilen programa çocuklar yoğun ilgi gösterirken, Cambaz Mithat birbirinden ilginç akrobasi gösterileri ve oyunlarını sergiledi. İçerisinde sihirbazlık, jonglör, denge şovları, piton yılanı ve eğlenceli palyaço gösterilerinin yer aldığı birbirinden ilginç şovlarla çocuklar doyasıya eğlendiler.

Çocuklar programın sonunda çok güzel bir karne hediyesi aldıklarını belirterek Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür ettiler.

ŞANLIURFA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:05

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