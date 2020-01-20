Şanlıurfa Vakfı'ndan Baydilli'ye ziyaret

Şanlıurfa Vakfı Başkanı Kemal Alataş ve yönetim kurulu üyeleri Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi makamında ziyaret etti.

Şanlıurfa Vakfı Başkanı Emekli Korgeneral Kemal Alataş ve yönetim kurulu üyeleri Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette bir açıklama yapan Baydilli, Şanlıurfa Vakfı Başkanı Kemal Alataş ve yönetim kurulu üyelerini seçilmelerinden dolayı tebrik ederken, "Şanlıurfa'nın büyümesine ve gelişimine katkı sağlamak için çalışmalar yapan, uğraşan Şanlıurfa Vakfının yaptığı çalışmaları önemsiyoruz. Biz yerel yöneticiler olarak bu şehir için taş taş üstüne koyan herkesin yanında olmaya çalışıyoruz. Kemal Alataş ve yönetim kurulunun da her zaman yanında olacağız ve Karaköprü Belediyesi olarak çalışmalarına katkı sağlayacağız" dedi.

Şanlıurfa Vakfı Başkanı Kemal Alataş ise, "Metin Başkanımız Ankara'da bizi ziyaret etmişti biz de ona karşılık bir ziyaret gerçekleştirdik. Şanlıurfa'mız içinde birlikte yapabileceğimiz çalışmaların istişaresini görüştük ve sağ olsunlar kendileri bu şehir için ne yapılabilirse yardımcı olacağını iletti. Ben Metin Başkana yanımızda olduğu için, güzel düşünceleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Baydilli ziyaretin anısına Şanlıurfa Vakfı Başkanı Alataş'a plaket takdim etti.

ŞANLIURFA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

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