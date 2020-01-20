10 milyon liraya 2 bin kişilik istihdam

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, mevsimlik tarım işçisi çocuklar sorununu çözmeye yönelik fikir ve önerilerini, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu toplantısında açıkladı.

Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Eylem Planı doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere Şanlıurfa’da toplanan TBMM İnsan Hakları inceleme Komisyonu Mevsimlik Tarım Çocuk İşçileri Alt Komisyonu, çocuk işçiliğinin en fazla olduğu Şanlıurfa, Adana, Gaziantep ve Osmaniye illerini mercek altına altı.

Konuyla ilgili kamu kuruluşları temsilcileri, mevsimlik tarım işçisi aileler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarını dinleyen komisyon, sorunun çözümüne yönelik raporunu oluşturmak üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, mevsimlik tarım işçiliği yaparak geçimini sağlayan ailelerin ve bu ailelerin başka illere çalışma nedeniyle gitmesinden dolayı eğitimden mahrum kalan çocuklarının yaşadığı sorunları komisyona aktaran Vali Abdullah Erin, sorunun çözümüne yönelik fikir önerilerini de paylaştı.

“Somut adımlar atılması gerekiyor”

Mevsimlik tarım işçiliği probleminin temelinde ekonomik sıkıntı yaşayan aileler olduğunu belirten Vali Erin, bu problemin çözümünün de olduğunu söyledi. Sorunun ortadan kaldırılması için somut şekilde atılması gereken adımlar olduğunu kaydeden Vali Erin, toplum yararına programlar ve sanayiye yönelik cazibe merkezlerini destekleme programı gibi uygulamalardan elde edilen sonuçlardan çarpıcı örnekler vererek, önerilerini rapor olarak sunmaya da hazır olduklarını söyledi.

TYP İçin 2 milyar lira aktarıldı

Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, 20182019 yılında Şanlıurfa’ya 2 milyar liraya yakın kaynak aktarıldığını hatırlatan Vali Erin, bu program kapsamında verilen işlerin 6 aylık ve geçici olduğunu, 6 ay sonunda daha büyük bir problem olarak geri döndüğünü ifade ederek sürekli istihdama yönelik yatırımlarla TYP’yi kıyasladı.

Cazibe merkezlerini destekleme programı ile finanse edilen Şanlıurfa’daki OSB ihtisas bölgeleri ve Viranşehir’de hayata geçirilen özel sektör yatırımlarına dikkat çeken Vali Erin, bu şekilde kente gelen yatırımcılara tek şart koştuklarını bu şartın da kadın ağırlıklı istihdam olduğunu, Viranşehir’deki tekstil atölyesi yatırımıyla dezavantajlı kesimden 500’e yakın kişinin istihdam edilmeye başladığını ifade etti.

22 milyon yatırımla 5 bin istihdam

Şanlıurfa OSB’de yine kamu kaynakları ve diğer kamu bütçelerinden elde edilen kaynaklarla 13 ayakkabı fabrikası inşa ettiklerini dile getiren Vali Erin, “Kamu kaynaklarıyla inşa ettiğimiz 13 fabrikanın tamamının tahsisini gerçekleştirdik. Yatırımcıdan yıllık olarak sembolik bir ücret alıyoruz, tek şartımız var, işsizliğin tavan yaptığı ve bu sebeple insanların çoluk çocuğuyla sağa sola gittiği, mevsimlik tarım işçilerinin de temel sorunu olan bu sorunun ortadan kaldırılmasıdır. Aile reisine burada iş bulabilmesine yönelik istihdam kapasitesinin artırılmasıdır. Bu 13 fabrikada, 2020 sonuna kadar 5 bin istihdam öngörüyoruz. Şu anda bin 500’ün üzerinde istihdam var ve sırada bekleyen yatırımcılar var” diye konuştu.

Şanlıurfa OSB’de kamu kaynaklarıyla kurulan 13 fabrikanın maliyetinin 22 milyon lira olduğunu belirten Vali Erin, sağladığı istihdamın 5 bin olduğunu dile getirerek, “Burada 3 bin liraya çalışan bir işçinin Adana’ya, Konya’ya gitme ihtiyacı hissetmeyeceğini sizler de takdir edersiniz. 2 milyar liranın yüzde 10’u yatırım teşvik bölgesinden yararlanılabilecek bölgelerde kamu idaresine veya herhangi bir kamu kurumuna sadece istihdam oluşturmaya amaçlı projelerde değerlendirilmek üzere gönderilirse, bu sorunun büyük ölçüde çözüme katkı sunacağını değerlendiriyoruz” dedi.

“10 milyon verin, 2 bin kişilik istihdam garantisi vereyim”

Mevsimlik tarım işçiliği sorununu çözmeye yönelik önerilerini açıklayan Vali Erin, “Sorunun çözümüne yönelik somut adımlardan bir tanesi budur. Mesela 10 Milyon verin, 2020 yılı içerisinde ben size 2 bin istihdam garantisi vereyim. Bunun hesabını da devlet veya o kaynağı veren kurum kuruluş benden sorsun. İki bin, iki bin 500 kişilik istihdam sözü vermiştiniz, bu istihdamı gerçekleştirdiniz mi gerçekleştirmediniz mi desin. Bunun taahhüdünü biz idare olarak verebilecek durumdayız. Dolaysıyla bu tür somut adımlarla bu ve bunun gibi birçok problemi de çözülebileceğini, işsizliğin, ekmek bulmanın, aile geçindirmenin diğer bütün kötülüklerin ortaya çıkmasının ana sebebi olduğunu bilmek ve çözümler ortaya koymak gerekiyor” diye konuştu.

ŞANLIURFA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

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