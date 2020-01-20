Viranşehir'de silahlı araç parkı kavgası: 7 yaralı, 5 gözaltı

ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde araç parkı nedeni ile çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Ceylanpınar Caddesi'nde bulunan Maliye Otoparkı önünde akşam saatlerinde araç park etme nedeni ile Dodukan ve Cemkan ailesinin bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerle kavgaya karışan 4 kişi ile olayla alakası olmayan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, isimler öğrenilmeyen 7 yaralıyı Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.



ŞANLIURFA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:42

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.