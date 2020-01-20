Kuveytli hayırseverler Şanlıurfa’da okul onaracak

Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli ve Şanlıurfalı çocukların istifade edeceği çok sayıda okul yapan Kuveytli hayırseverler, bir okul yapımı kadar bedeli olan onarım işini yapmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Kuveyt’ten Şanlıurfa’ya gelen heyeti makamında kabul eden Vali Abdullah Erin, “Zor durumda olan Müslüman kardeşlerine yardımcı olmak izin yola düşen ve bugün misafir ettiğimiz Kuveytli kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, Allah hayırlarını kabul etsin diyorum” dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in yakın ilgisi münasebetiyle şehrin muhtelif yerlerinde 30’dan fazla okul inşa eden Kuveytli hayırseverler ile yeni bir protokol daha imzalandı. Vali Erin’in huzurunda imzalanan protokole göre, Haliliye ilçesinde bulunan Zülfü Görgün Kız İmam Hatip Okulunun onarım, tadilat ve dekorasyon işleri, bağışçı Muhammed Abdülvahit ElEyyüp adına Said Yardım Derneği ve Kuveyt Necat Derneği tarafından yapılacak.

Hayırseverler, okulun elektrik ve su tesisatının onarımı, doğalgaz bağlantıları ve kombi bakımı, kapıların tamamen değiştirilmesi, dış cephe, zeminin granit kaplanması, tuvaletlerin onarımı, okul binasının iç cephe ve tavan kısımlarının boyanması gibi işleri yapacaklar.

Okul onarım ve tadilatı için düzenlenen protokol, Valilik toplantı salonunda imzalandı. Protokole, Said Yardım Derneği adına hayırseverler İbrahim Albader ile Hassoun Almohammad Alsulaiman ile İl Milli Eğitim Müdürvekili Abdulkerim Yavuz imzaladı. Protokol, Vali Erin’in onayı ile yürürlüğe girdi.

ŞANLIURFA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

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