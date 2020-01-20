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Şanlıurfa´da 1 ay gösteri ve yürüyüş yasağı

DHA

ŞANLIURFA Valiliği kent merkezi ve ilçelerde 1 ay  boyunca açık alanda her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurdu.

ŞANLIURFA Valiliği kent merkezi ve ilçelerde 1 ay  boyunca açık alanda her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurdu.
Şanlıurfa Valiliği, 20 Ocak ile 18 Şubata tarihleri arasında uygun görülenlerin dışında her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemi, açlık grevi, basın açıklaması, afiş asma, bildiri dağıtılmasını yasakladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
'Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11´inci  maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma ve benzeri etkinlikler diğer illerden katılımlarla birlikte 20 Ocak  ile 18 Şubat  tarihleri arasında 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştırç"

ŞANLIURFA

20 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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