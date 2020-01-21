Siverek'te türüne az rastlanan sırtlan bulundu

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde türüne az rastlanan çizgili sırtlan leşi bulundu.

Alınan bilgilere göre Siverek ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kayseri kırsal mahallesi yakınlarındaki SiverekGevendris yolu kenarında bir yırtıcı hayvan leşi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ölü bulunan hayvan türünün ender rastlanan çizgili sırtlan olduğunu tespit etti.

Gece aracın çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen sırtlan, ekipler tarafından olay yerinde fotoğrafı alındıktan sonra incelenmek üzere götürüldü.

ŞANLIURFA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:05

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