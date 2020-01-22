Başkan Kuş vatandaşların taleplerini dinledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede vatandaşlarla bir araya gelip, sorun ve taleplere karşı çözüm üretti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Topdağı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ziyaretleriyle talepleri dinleyen Kuş, ilerleyen günlerde temeli atılacak olan Topdağı Millet Kıraathanesi alanında da incelemelerde bulundu. Millet Kıraathanesinin temelini atıp 3 ay içinde bölge halkının hizmetine sunacaklarını belirten Kuş, “Topdağı Mahallemizdeyiz. Özellikle kısa bir süre içerisinde temelini atacağımız Millet kıraathanesinin alanını gezdik. Gezi sıramızda çocuklarımızın ciddi sıkıntılarının olduğunu gördük ve önümüzdeki hafta temelini atacağımız Millet Kıraathanesini 3 ay içerisinde çocuklarımız ile buluşturacağız. Bu vesile ile çocuklarımız hem nezih hem sağlıklı bir ortamda ders çalışma ortamı bulmalarına olanak sağlamış olacağız. Mahallemizde Bayan Taziye evi sıkıntısı vardı, muhtarımız ile birkaç yerde incelemelerde bulunduk ve değerlendirme yapıp taleplerini karşılayacağız. Ayrıca park yerinde de incelemede bulunduk. Gerek Şahsım gerek Başkan Yardımcılarım, Birim Müdürlerimiz ve gerekse personellerimiz gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Eyyübiye halkından dua bekliyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinleri de Başkan Kuş’un sorunlarına çözüm ürettiği için teşekkür etti.

ŞANLIURFA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:04

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