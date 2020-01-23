Şanlıurfa’da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 7 ev ve 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 1 alacakverecek defteri, 1 adet araç satış sözleşmesi, 2 adet senet, 1 adet tapu senedi, 1 adet dizüstü bilgisayar, 8 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 25 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:04

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