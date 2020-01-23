Sürücünün çarpıp kaçtığı genç hayatını kaybetti

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir otomobilin çarpıp kaçtığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, SiverekŞanlıurfa karayolunun 15’inci kilometresinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki Mustafa Akpirinç’e sürücüsü ve plakası belirlenmeyen otomobil çarptı. Çocuğa çarpan sürücü, yaralıyı yerde bırakıp kaçtığı iddia edilirken, ağır yaralanan çocuğu yoldan geçen diğer sürücüler fark etti.

Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Akprinç, burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında Şanlıurfa’ya sevk edildi. Yolda hayatını kaybeden gencin cenazesi yapılan otopsi ardından ailesine teslim edildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma devam ediyor.

ŞANLIURFA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:45

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.