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Düğünde yaralanan damat hayatını kaybetti Yoğun bakımda tedavi gören damat 12 gün sonra hayatını ...

İHA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düğünde kardeşi tarafından kazara vurularak ağır yaralanan damat, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Düğünde yaralanan damat hayatını kaybetti Yoğun bakımda tedavi gören damat 12 gün sonra hayatını kaybetti Kardeşi tarafından düğünde kazara vurulan damat kurtarılamadı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde düğünde kardeşi tarafından kazara vurularak ağır yaralanan damat, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Ekenek kırsal Mahallesinde düğünde kardeşi tarafından havaya silahla ateş edilirken kazara başından vurularak ağır yaralanan damat
Olay, 12 Ocak 2020 Pazar günü Birecik ilçesine bağlı Ekenek kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, damat Mehmet Yılmaz, düğünde havaya ateş açan kardeşi H.Y.’nin silahından çıkan mermi ile yaralandı. Yaralı damat, olay yerine giden ambulansla ilk önce Birecik Devlet Hastanesine, oradan da durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Damadı yaralayan kardeşi H.Y. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mehmet Yılmaz, tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde olaydan 12 gün sonra hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, düğünde yaşananlar kameraya yansımıştı. Görüntülerde, gelini almaya giden davetlilerden bazıları havaya rastgele ateş açıyor. Damadın kardeşi H.Y. tarafından havaya ateş açılması sonucu mermilerden biri damadın başına isabet ediyor. Damat arabaya binmek üzereyken yere yığılıyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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