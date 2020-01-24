Ölen damadın yakınları basın mensuplarına saldırdı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde düğünde kardeşi tarafından kazara vurulan ve tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybeden damadın yakınları, basın mensuplarına saldırdı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Ekenek kırsal Mahallesi'nde düğünde kardeşi H.Y. tarafından havaya silahla ateş edilirken kazara başından vurularak ağır yaralanan damat Mehmet Yılmaz, tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 gün sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Yakınları basın mensuplarına saldırdı

Ölüm haberini alan basın mensupları, morga giderek görüntü almak istedi. Basın mensuplarının görüntü aldığını gören yakınları tepki gösterdi. Basın mensuplarının üzerine yürüyen bazı aile üyeleri, bir yerel gazete ve bir ulusal ajansın muhabirine yumruk attı. Saldırıya uğrayan basın mensuplarını meslektaşları araya girerek kurtardı.

ŞANLIURFA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:03

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