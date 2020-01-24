Şanlurfa'da deprem paniği

İngiltere, Pakistan için yaptığı seyahat uyarısının kapsamını daralttı

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Yaşanan deprem sonrasında vatandaşlar panikle kendilerini sokaklara attı. Saat 20.55'te yerin 6.75 kilometre derinliğinde, 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Elazığ'ın yanı sıra Şanlıurfa ve ilçelerinde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar evlerinde çıkarken, yetkililer kentte herhangi bir kayıp bulunmadığını bildirdi.



ŞANLIURFA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:46

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.