Depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ’da yaşanan deprem Şanlıurfa’da paniğe neden oldu

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa ve ilçelerinde de hissedildi. Depremle birlikte insanlar evlerinden çıkıp sokağa koşarken yerel bir televizyonda program yapanlar depreme canlı yayında yakalandı.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa’da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremle birlikte insanlar evlerinden çıkıp sokağa koşarken yerel bir televizyonda program yapanlar depreme canlı yayında yakalandı. Depremle birlikte televizyon programına katılanlar büyük bir korku yaşarken programa ara verildi.

Deprem anında market ve alışveriş merkezlerinde olan vatandaşlar da panikle dışarı kaçmaya çalıştı. Bir alışveriş marketindeki vatandaşlar, depremle birlikte panikle dışarı koşmaya çalıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞANLIURFA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:46

YATSI 19:05

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