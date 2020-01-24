Deprem sınır ilçesi Akçakale’de halkı sokaklara döktü

Elazığ'da yaşanan deprem Suriye'nin sınırında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale’de de hissedildi. Depremin etkisiyle vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa’nın Akçakale’de de hissedildi. Akçakale ilçesinde yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı hissetmeleriyle birlikte kendilerini gece sokağa attı. Korku ve panik içerisinde dışarı çakan vatandaşlar uzun aradan sonra ilk kez bir depremle karşılaşmanın endişesini yaşadı.

ŞANLIURFA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:46

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.