Depreme yaşanan korku ve panik kamerada Depreme yakalanınca dua edip tövbe ettiler

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan depremde Şanlıurfa ve ilçelerinde yaşanan büyük korku ve panik kameralara yansıdı.



Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Şanlıurfa’da yaşanan büyük korku ve panik kameralara yansıdı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde evin tavanındaki avizeler sallanırken evde bulunanların ise dua edip tövbe ettikleri gözlendi. Bir diğer evde ise saksıların üzerinde bulunduğu masa beşik gibi sallanırken dışarıdan ise insanların korkuyla kaçışırken çığlık attıkları duyuldu.

ŞANLIURFA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:03

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