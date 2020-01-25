Mağazada deprem anı kamerada

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde, Şanlıurfa’da bulunan bir giyim mağazasında vitrininde yer alan kıyafetlerin hareket etmesi güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Kentte bulunan bir giyim mağazasında vitrinde dizilen kıyafetlerin hareket etmesi ile mağazanın önünde geçen vatandaşların panik halleri ve sokakta park halinde olan otomobilin sarsılması güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:06

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