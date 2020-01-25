Akçakale’de ihtiyaç sahibi ailenin evi onarıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde ihtiyaç sahibi ailenin ev bakım ve onarımı yapılarak yenilendi.

Maddi durumu iyi olmayan ve zor şartlar altında hayatlarını sürdüren ailelere Akçakale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla ulaşılıp, sıkıntıları gideriliyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yaptığı yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın üzüntüsünü ve sıkıntılarını kendi üzüntümüz olarak görüyoruz. En son 1 ailemizin daha yuvalarını sıcak bir ortama dönüştürdük. Evi yıkılmak üzere ya da oturulamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara imkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız yenilenmiş evleri hayırlı olsun, güle güle otursunlar” ifadelerine yer verdi.

ŞANLIURFA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:03

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