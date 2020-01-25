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Akçakale’de ihtiyaç sahibi ailenin evi onarıldı

İHA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ihtiyaç sahibi ailenin ev bakım ve onarımı yapılarak yenilendi.

Akçakale’de ihtiyaç sahibi ailenin evi onarıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde ihtiyaç sahibi ailenin ev bakım ve onarımı yapılarak yenilendi.
Maddi durumu iyi olmayan ve zor şartlar altında hayatlarını sürdüren ailelere Akçakale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla ulaşılıp, sıkıntıları gideriliyor.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yaptığı yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın üzüntüsünü ve sıkıntılarını kendi üzüntümüz olarak görüyoruz. En son 1 ailemizin daha yuvalarını sıcak bir ortama dönüştürdük. Evi yıkılmak üzere ya da oturulamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara imkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız yenilenmiş evleri hayırlı olsun, güle güle otursunlar” ifadelerine yer verdi.

ŞANLIURFA

25 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:26
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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