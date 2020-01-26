Şanlıurfaspor - Afjet Afyonspor: 0-4

- STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Volkan Okur, Mert Bulut, Elçin Kaba

ŞANLIURFASPOR: İbrahimMehmet Iğnak, Mehmet Halil, Murat (DK. 75 Ali İrtürk), Eyyüp, Muhammed (Dk. 69 Adnan), Mücahit, Fevzi, İbrahim, Ferit, Serhat (Dk. 40 İsmail)

AFJET AFYONSPOR: AnılOktay ( Dk.75 Ömer), Onur, Çağrı, Nazmi, Fatih, Semih, Mehmet Tayfun, Ali Kılıç (Dk. 69 Ferhan), Aykut Uluç, Kaan Baysal (Dk. 58 Bora)

SARI KARTLAR: Eyyüp, Adnan, (Şanlıurfaspor) Kaan Baysal, (Afjet Afyonspor)

GOLLER: Dk. 17 Onur, Dk. 57 Çağrı, Dk. 62 Aykut, Dk. 68 Bora, (Afjet Afyonspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 17'nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'a 4-0 yenildi.

17'nci dakikada Semih´in pasında kale önünde topla buluşan Onur, topu filelere gönderdi: 0-1

57´nci dakikada ceza sahası Nazmi´nin pasında kale önünde topla buluşan Çağrı, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2

62´nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Aykut sert bir vuruşla golü buldu: 0-3

68´inci dakikada Çağrı´nın pasında kale önünde topu alan Bora, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-4



ŞANLIURFA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:49

YATSI 19:07

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