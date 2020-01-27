Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

Marmara ve Ege'de sağanak var

- ŞANLIURFA'da, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 asker yaralandı.

Kaza, ŞanlıurfaGaziantep yolunun Küçük Alanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kent merkezi yönünde gittiği, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait askeri araç, kontrolden çıkıp, devrildi. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 asker, sağlık görevlilerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ŞANLIURFA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

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