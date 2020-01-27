Askeri araç devrildi: 4 yaralı

Marmara ve Ege'de sağanak var

Şanlıurfa’da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına ait askeri araç, Karaköprü ilçesi Küçük Alanlı Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada araçta bulunan 4 asker yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

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