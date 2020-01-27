Şanlıurfa’da haşerelerle mücadele çalışmaları başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden karasinek ve sivrisinek gibi haşerelere karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde başlayan vektörel ilaçlama kapsamında çalışmalar hız kazandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı 8 ekip ve yaklaşık 40 personelle gerek larva gerekse haşerelere karşı mücadelede çalışmalarına devam ediyor.

Sivrisineklerin üreme dönemi olarak bilinen kış aylarında belediye ekipleri harekete geçerek, dere yatakları, rögarlar, fosseptik çukurlar, yağmur suyu kanalları, su biriken bodrum katları ve atık depolama alanlarında düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

ŞANLIURFA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

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