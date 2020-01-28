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Şanlıurfa´ya özgü yöresel yemeklerin öğretildiği kursun startı verildi.

Türkiye'nin damak tadıyla ünlü şehri Şanlıurfa'da, 'Yöresel Yemek Kursu' başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleşen yemek kursu mutfak müzesinde kadınlara ücretsiz olarak veriliyor. Yemek kursu hafta içi ve hafta sonu olarak iki grup halinde gerçekleşiyor. İki aylık süre zarfında gerçekleşecek olan 'Yöresel yemek kursunda kadınlara kentin eşsiz lezzetlerinden, ağzı açık, ağzı yumuk, içli köfte, boranı, çiğköfte, lebeni çorbası ve kazan kebabı gibi yöresel yemekler öğretilecek. Eğitimlere katılan kursiyerler kursu açan Büyükşehir belediyesine teşekkür etti.

Kurslara katılım gösteren başarılı kadınlara kurs bitiminde sertifikaları verilecek.

ŞANLIURFA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:51

YATSI 19:09

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