Şanlıurfa´da izinsiz kazıda Roma dönemine ait mozaikler ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaçak kazıda bulunan, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaikler koruma altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinin bahçesinde bulunan mozaikleri çıkarmak için izinsiz kazı yaptığını tespit ettiği M.A.'yı, düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan incelemede, 200 metrekarelik alanda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen insan ve hayvan figürlü mozaikler bulunduğu tespit edildi. Mozaikler koruma altına alınırken, bölgenin sit alanı ilan edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:02

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