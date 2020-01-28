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Vatandaşlardan Kuş’a teşekkür

İHA

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyyübiye Belediye Başkan Mehmet Kuş'un talimatıyla ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Vatandaşlardan Kuş’a teşekkür

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyyübiye Belediye Başkan Mehmet Kuş’un talimatıyla ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan yol yapım çalışmalarını devam eden ekipler, kırsalda 3 şantiye ile stabilize, merkezde ise 4 farklı ekipler kilitli parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile ilçeye yeni yollar kazandırıyor. Alt yapısı tamamlanan alanlarda belirlenen program dahilinde çalışma yürüten ekipler, Osmanlı mahallesinde 6 bin metre kare kilitli beton parke taşı döşeme işlemini sürdürüyor.
Çamurlu yollardan kurtuldukları için Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür eden vatandaşlar,” Allah Başkanımız Mehmet Kuş’tan razı olsun. Çocuklarımız bu yollarda gidip gelemiyordu. Çamurdan dolayı mağduriyet yaşıyorduk. Sağ olsun Eyyübiye Belediyesi yollarımızı bir bir yapıyor. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Başkanımızdan razıyız ve kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

ŞANLIURFA

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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