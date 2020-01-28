Depremzedeler için otel hizmeti

Şanlıurfa’da özel bir otel, Elazığ meydana gelen 6.8’lik depremde etkilenen vatandaşlar için ücretsiz konaklama desteği vereceklerini duyurdu.

Elazığ’da olan ve çevre illerde de büyük ölçüde hissedile deprem nedeniyle mağdur olan ve barınma sorunu yaşayan vatandaşlara yardımlar sürüyor. Şanlıurfa’da özel bir otel depremzedelerin mağduriyetini gidermek için AFAD koordinasyon merkezi ile iletişime geçerek, ücretsiz olarak konaklama desteği vereceklerini duyurdu.

Özel otelinin Genel Müdürü Hakan Gürsoy yaptığı açıklama da şu sözlere yer verdi:

“24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da olan ve çevre illerde de çok büyük ölçüde hissedile depremde, hayatını kaybeden kişilere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ulusumuza, milletimize çok büyük geçmişler olsun. Yaşanan bu büyük olayda, Türk halkı olarak birbirimize sıkıca sarılarak, kenetlenerek, yıkımlarımızı ve acılarımızı hızlıca saracağız. Bizler de Nevali Hotel ailesi olarak deprem nedeniyle mağdur olan ve barınma sorunu yaşayan kişilere AFAD koordinasyon merkezi ile birlikte hareket ederek otelimize ücretsiz misafir etmek istiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız bizlere 414318 80 00 numaralı hattımızdan ulaşabilirler.”

ŞANLIURFA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:02

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