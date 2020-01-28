Şanlıurfa’da 200 milyonluk proje hayata geçirilecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle Birecik ve Suruç ilçesine 200 Milyon TL’lik dev proje Fransız Kalkınma Ajansı tarafından onaylandı.

Fransız Kalkınma Ajansı heyeti Başkanı ve Fransa Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Sylvain Guıaugue ve ekibi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyarette bulundu. Heyeti Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Bayuk, Genel Sekreter Mahmut Kırıkçı ve ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar karşıladı. Büyükşehir belediyesi encümen salonunda yapılan toplantıda Birecik’te ve Suruç’ta yapılan alt yapı çalışmaları için Fransız Kalkınma Ajansı heyetiyle görüşme yapan Başkan Vekili Faruk Bayuk, Suruç Kanalizasyon Yağmur Suyu Drenajı ve Birecik Kanalizasyon ve Atık Su Projesi ile ilgili fikir alış verişinde bulundu. Toplantı sonrası açıklama yapan başkan vekili Faruk Bayuk, “Fransız heyeti belediyemizi ziyaret etti. Daha önce belediyemizin müracaat etmiş olduğu projelerle ilgili FRIT anlamında müracaatımıza destek verdiler. Ben bu konuda Fransız heyetine teşekkür ediyorum bu ziyaretlerinden dolayı. Kendilerine Urfa’mızı anlattık, belediyemizin çalışmalarıyla ilgili desteklerini istedik” dedi. ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar ise, “Bugün Şanlıurfalı hemşerilerime güzel bir müjde vereceğiz. 4 tane projemizden 2 tanesi FRIT anlamında kabul görüldü. Birincisi Suruç Kanalizasyon Yağmur Suyu Drenajı ile ilgili diğer projemiz ise Birecik Kanalizasyon ve Atık Su Projemiz onaylandı. Toplam iki projemizin maliyeti 30 Milyon Euro yani 200 Milyon TL’lik bir yatırımı bugün itibariyle onaylanıyor. En kısa sürede ihalesi yapılacak. Suruç ve Birecik’e bu anlamda güzel bir yatırım gerçekleşti. Bunun dışında da hem Viranşehir’le ilgili hem de Suruç’un içme suyu ile ilgili de taleplerimizi ilettik. 3. FRIT’in 60 Milyon Eoru’luk bir hibe programına da tekrar teknik ekibimiz müracaat edecek. Allah kısmet ederse Şanlıurfa’mıza güzel yatırımların gelmesi devam edecektir. Biz bu anlamda FRIT’e hemde Fransız Kalkınma Ajansına, komisyon başkanına, değerli misafirlerimize ve teknik personellere teşekkür ediyoruz. Bu anlamda yatırımlar devam edecek” şeklinde konuştu.

Urfa’ya geldikleri için çok memnun olduklarını ve ev sahipliğinden dolayı Başkan Vekili Faruk Bayuk’a teşekkür eden Fransa Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Sylvain Guıaugue, “Urfa bölgesinde yapılması planlanan alt yapı projeleri ile ilgili görüştük. Fransız Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği olarak buraya verecekleri finansman anlamlaşmaları için de çok mutlu olduk” diye konuştu.

ŞANLIURFA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:02

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