Siverek'te korkutan trafo yangını

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik trafosu yandı, mahallede korkulu anlar yaşandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Esmerçayı Mahallesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı, kısa sürede alevlere teslim olan trafonun yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar bölgede bulunan SUSKİ'ye ait kepçe alevlerin üzerine toprak atarak yangını sündürmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kepçeyle büyük bölümü söndürülen yangını tamamen sündürerek, soğutma çalışması yaptı.

ŞANLIURFA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:02

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