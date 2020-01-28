\u015eanl\u0131urfa da \u00f6zel bir okulun m\u00fczik \u00f6\u011fretmeni, 4 k\u0131z \u00f6\u011frenciyi taciz etti\u011fi iddias\u0131yla polis taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Edinilen bilgiye g\u00f6re olay, \u015eanl\u0131urfa merkez Karak\u00f6pr\u00fc il\u00e7esinde bulunan \u00f6zel bir okulda ya\u015fand\u0131. M\u00fczik \u00f6\u011fretmeni M.E.K. hakk\u0131nda, 4 k\u0131z \u00f6\u011frenci ve velilerinin \u015fikayeti \u00fczerine, \u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce inceleme ve soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131. Taciz ma\u011fduru oldu\u011fu iddia edilen \u00f6\u011frenciler emniyete giderek ifade verdi. \u00c7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 okuldan istifa etti\u011fi \u00f6\u011frenilen M.E.K, polis ekiplerince g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015f\u00fcphelinin emniyetteki sorgulamas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.