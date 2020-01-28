Bodrum katta çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dicle Mahallesi´ndeki 3 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yoğun duman nedeniyle merdivenlerden inemeyen bazı apartman sakinleri çatıya çıktı. Çatıya çıkanlar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 2´si çocuk 9 kişi ise Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.



ŞANLIURFA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:02

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