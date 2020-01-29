Baydilli vatandaşların taleplerini dinledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Baydilli vatandaşların taleplerini dinledi

İHA

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Baydilli vatandaşların taleplerini dinledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Baydilli, Şenevler Mahallesi’nde ve GAP Bulvarı’nda esnafı ziyaret ederken, yolda geçen vatandaşların da taleplerini ve sorunlarını dinleyip not aldı. Baydilli yapılması mümkün olan taleplerin gerçekleştirilmesi için gerekli birimlere talimat verdi.
ilçede yaşayan vatandaşlarla birlikte istişare içinde sürdürmeye çalıştıklarını kaydeden Baydilli, "Vatandaş odaklı hizmet yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada alan gezilerimizde ve esnaf ziyaretlerimizle vatandaşlarımızla iç içe olmaya, sorunlarını ve taleplerini dinlemeye çalışıyoruz. Bunun yanında Karaköprü'de, mahallelerinde yaptığımız çalışmaları da anlatıyor, vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. İnşallah vatandaşlarımızla birlikte Karaköprü'yü hak ettiği yere getirmeye çalışacağız" diye konuştu.

ŞANLIURFA

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da bombalı araç ile ilgili gözaltına alınan 11 zanlı adliyede
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da bombalı araç ile ilgili gözaltına alınan ...
Bodrum katta çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Bodrum katta çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
Siverek’te yangın: Dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Siverek’te yangın: Dumandan etkilenen 9 kişi ...
Şanlıurfa´da cinsel istismar iddiasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da cinsel istismar iddiasına 2 gözaltı
Fransa Kalkınma Ajansı'ndan Vali Erin’e ziyaret
YEREL HABERLER Fransa Kalkınma Ajansı'ndan Vali Erin’e ziyaret
Yalçınkaya’dan TİM’e teşekkür
YEREL HABERLER Yalçınkaya’dan TİM’e teşekkür
Şanlıurfa’da kedi kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kedi kurtarma operasyonu
Öğretmen 4 çocuğa taciz iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Öğretmen 4 çocuğa taciz iddiasıyla gözaltına alındı
Siverek'te korkutan trafo yangını
YEREL HABERLER Siverek'te korkutan trafo yangını
Tezek yığınları arasında uyuşturucu hapları narkotik köpeği buldu
YEREL HABERLER Tezek yığınları arasında uyuşturucu hapları narkotik ...
Şanlıurfa’da 200 milyonluk proje hayata geçirilecek
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 200 milyonluk proje hayata geçirilecek
Depremzedeler için otel hizmeti
YEREL HABERLER Depremzedeler için otel hizmeti
Siverek´te toplanan yardımlar Elazığ´a ulaştırıldı
YEREL HABERLER Siverek´te toplanan yardımlar Elazığ´a ulaştırıldı
Vatandaşlardan Kuş’a teşekkür
YEREL HABERLER Vatandaşlardan Kuş’a teşekkür
Kaçak kazıda Roma dönemine ait mozaikler bulundu
YEREL HABERLER Kaçak kazıda Roma dönemine ait mozaikler bulundu
Şanlıurfa´da izinsiz kazıda Roma dönemine ait mozaikler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da izinsiz kazıda Roma dönemine ait ...
Haliliye’den temizlik personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
YEREL HABERLER Haliliye’den temizlik personeline iş sağlığı ve ...
Şanlıurfa’da yöresel yemek kursu başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yöresel yemek kursu başladı
Kuveyt ve İngiltere merkezli dernekler Akçakale’de 6 bin ekmek dağıttı
YEREL HABERLER Kuveyt ve İngiltere merkezli dernekler Akçakale’de 6 ...
Baydilli'den yöresel ürünler fuarına ziyaret
YEREL HABERLER Baydilli'den yöresel ürünler fuarına ziyaret
Harabeler yıkılarak yeşil alana dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Harabeler yıkılarak yeşil alana dönüştürülüyor
Karaköprüde yeni bir cami için temel atma törenine gerçekleşti
YEREL HABERLER Karaköprüde yeni bir cami için temel atma törenine ...
Toprak verimli kullanılacak ekonomiye katkı sunulacak Şanlıurfa’da 2019 yılında 3 milyon dekar arazi sulandı
YEREL HABERLER Toprak verimli kullanılacak ekonomiye katkı ...
Şanlıurfa’da yeşil alanlar için yıkım çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yeşil alanlar için yıkım çalışmaları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X