Şanlıurfa’da masa tenisi turnuvası ilgi gördü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası final müsabakaları ile tamamlandı

Şanlıurfa’da gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere "Haydi Gençler Büyükşehir'deyiz" tatili hediyesi olarak dart ve Masa Tenisi Turnuvası düzenledi.

208 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada Şanlıurfa Masa Tenisi İl Temsilcisi Bilal Özal yağtığı açıklama da, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti Gençlik Kollarının beraber organize ettiği masa tenisi turnuvası Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyası Tesislerinde yapıldı. Turnuvaya 1317 yaş grubu 208 sporcu katıldı. Gençlere yönelik desteklerinden ötürü Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Turnuvada Abdullah Değerli birincilik, Okan Koşar ikincilik, Berat Sur üçüncülük, Ani Kuş ise dördüncülük derecesi ile müsabakaları tamamlayan sporcular oldu.

Turnuvaya katılan sporcular da organizasyondan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

ŞANLIURFA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:01

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