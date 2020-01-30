Karaköprüspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Karbel Karaköprü Belediyespor, yeni teknik direktörü İhsan Karabulut yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 21. Haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Manisaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Faruk Çelik Spor Tesisleri’nde teknik direktör İhsan Karabulut yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik Direktör İhsan Karabulut antrenman öncesi futbolcularla saha içinde toplantı yaptı. Antrenman, takım halinde yapılan koşu ile başladı. Daha sonra 52 pas çalışması gerçekleştiren kırmızısiyahlılar, antrenmanı açma germe çalışması ile tamamladı. Antrenman öncesi açıklama yapan yeni teknik direktör İhsan Karabulut, “Görevimize başladık. Tecrübelerimiz ve deneyimlerimizle takıma bir şeyler katmaya çalışacağız. Takımın başarısı için olduğu konumun üstüne çıkarmaya çalışıp Karaköprü Belediyespor’u bir üst lige çıkarmak en büyük amacımızdır. Aksaray maçında alınan mağlubiyeti, Manisaspor maçıyla telafi edip üst sıralara doğru yükselmek istiyoruz. Bu önemli maçta taraftarlarımıza da önemli görevler düşüyor” diye konuştu.

ŞANLIURFA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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