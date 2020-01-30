Başkan Kuş vatandaşların taleplerini dinledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Akşemsettin, Akabe ve 15 Temmuz mahallelerinde vatandaşların talep ve sorunlarına ortak olan Başkan Kuş, çözüm konusunda belediyenin gerekli birimlerine talimat verdi. Vatandaşların taleplerinin her zaman birinci öncelikleri olduğunu belirten Başkan Kuş, “Akşemsettin, Akabe ve 15 Temmuz Mahallelerimiz bir birine bağlı olan mahallelerimiz ve bu Mahallelerimizde hem park hem taziye evi sıkıntımız var. Bu 3 mahallemizi toplayacak olursak gerçekten büyük bir kitleye hitap eden mahalleler. Buraya ivedi bir şekilde bir taziye evi yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımız ile bir araya geldiğimizde halkımızın yüzde 90’ının talebi taziye evi noktasında. İnşallah yakın bir zaman içerisinde 3 mahallemize modern güzel bir taziye evi kazandıracağız. Ayrıca yol sıkıntısı var. 3 muhtarımızın da hemfikir olduğu nokta. biz ekip arkadaşlarımıza bu noktada bir fizibilite çalışması yapmalarını isteyeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ileteceğiz. 3 mahallemizde Park sıkıntılarımız var. inşallah kısa bir süre içerisinde park sorununu çözmüş olacağız. Mahallelerimizde Kapalı Semt Pazarı konusunda sıkıntı var. Ortak bir nokta arıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde yer bulmamız halinde ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün büyük bir çabası var. Eyyübiye’deki halkımızın yanındayız. Bütün sıkıntıları bir bir bertaraf etmeye çalışıyoruz. Rabbim inşallah bizlere güç versin. Eyyübiye halkı da bizlere dua etsinler” diye konuştu.

ŞANLIURFA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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