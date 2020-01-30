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Haliliye’de yol yapım atağı

İHA

Haliliye'de stabilize, kilitli beton parke ve yeni yol açma çalışmaları devam ediyor.

Haliliye’de yol yapım atağı

Haliliye’de stabilize, kilitli beton parke ve yeni yol açma çalışmaları devam ediyor.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan ilçe genelinde stabilize, kilitli beton parke ve yeni yol açma çalışmalarını devam ettiren Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Akpınar Mahallesinde bulunan sokaklara kilitli parke taşı döşemesi işlemine başladı. Akpınar Mahallesine kilit parke döşemesi yapan Haliliye Belediyesi, bunun yanı sıra park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler Sırrın ve Karşıyaka mahallelerinde bulunan parklarda çevre düzenlemesi yapıyor.
Yapılan çalışmalar ile ilgili konuşan Sırrın Mahalle Muhtarı Halil Budak, “Haliliye Belediyesinin park ve bahçelerdeki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yaz kış demeden park ve bahçelerimizin eksiklerini gideriyorlar. Bu konuda özen gösteren Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a teşekkür ediyorum. Çalışmaların devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA

30 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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