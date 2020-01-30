Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

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- ŞANLIURFA'da, hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Karşıyaka Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kent merkezine giden sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 63 M 7441 plakalı hafif ticari araç ile 01 ACK 326 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Mehmet Soydaş (25), Mahmut Çarşık (27), Cevdet Kıroğlu (35) ve Özden Sözdeş (40) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ŞANLIURFA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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