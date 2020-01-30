Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

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Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa Akçakale kara yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa K. idaresindeki 01 VD 337 plakalı otomobil, Ömer B.’nin kullandığı 34 AGD 242 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:53

YATSI 19:10

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