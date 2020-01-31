Şanlıurfalı kızlar sahaya indi Visa Kadınlar Futbol Okulları’nın lansmanı gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şanlıurfalı kızlar sahaya indi Visa Kadınlar Futbol Okulları’nın lansmanı gerçekleşti

İHA

Visa, kadınların her alanda güçlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında oluşturulan ve 9 ilde hayata geçirilen Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları'nın tanıtımı Şanlıurfa'da yapıldı.

Şanlıurfalı kızlar sahaya indi Visa Kadınlar Futbol Okulları’nın lansmanı gerçekleşti

Visa, kadınların her alanda güçlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında oluşturulan ve 9 ilde hayata geçirilen Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları'nın tanıtımı Şanlıurfa’da yapıldı.
Visa ve Kızlar Sahada iş birliğiyle Adana, Ankara, Erzincan, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Ordu ve Şanlıurfa’da açılan ücretsiz futbol okullarından 914 yaş arası kızlar, profesyonel antrenörler tarafından eğitilmeye başlandı. Eğitimlerdeki tüm araç ve ekipmanlar da okullar tarafından sağlanıyor.
Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları’nın tanıtımı Şanlıurfa’da Yenice Mahallesi’ndeki sentetik sahada gerçekleştirildi. Şanılurfalı kız öğrencileri antrenmanlarıyla başlayan etkinliğe Visa Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Berna Ülman, Visa Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen, Kızlar Sahada Kurucu Ortakları Meliz Abacıoğlu ve Kiraz Öcal ile Team Visa kapsamında desteklenen Kadın A Milli Futbol Takımı Kaptanı Didem Karagenç katıldı. Karagenç, Visa Kızlar Sahada Futbol Okulu’na devam eden kız çocuklarıyla antrenman yaptı.

Berna Ülman: "Geleceği geçmişten daha farklı kılmak için yola çıktık"
Visa Güneydoğu Bölge Genel Müdürü Berna Ülman gazetecilere yaptığı açıklamada, kadın futbolunu önemsediklerini belirterek, bu anlamda alt yapının da çok önemli olduğuna inandıklarını söyledi. Futbolun hayatın içerisinden bir konu olduğunu ve herkes tarafından konuşulduğunu aktaran Ülman, "Fakat futbolda kadının adı yok, pek çok alanda cinsiyet ayrımcılığı konusunda konuşuyoruz, çalışıyoruz ama futbolda bunu yeterince konuşmuyoruz. Halbuki bu konuya gönül vermiş kız çocukları var, kadınlar var. Buradan belki kendilerine gelecek inşa edebilecek pek çok kız çocuğu var. Biz onlara destek olsun, ufukları açılsın ve buradaki bu cinsiyet ayrımcılığının hepimiz bir nebzede olsa farkına varalım. Kendimize bir ayna tutalım ve geleceği geçmişten daha farklı kılalım niyetiyle yola çıktık, güzel başlangıç oldu. Türkiye’nin dört bir yanında da gerçekleştirilecek inşallah büyüyerek devamı gelecektir diye düşünüyorum" dedi.

Birim Gönülşen: "Kadınların her şeyi yapabileceğine inandığı bir dünya istiyoruz"
Visa Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen de, yaklaşık 1.5 yıldır üzerine titredikleri bir çalışmanın ilk adımının Şanlıurfa’da atıldığını ve çok mutlu olduklarını ifade etti. Futbol okullarının 9 ilde 200’den fazla kız çocuğuna futbol oynama imkanı sağlayacağını belirten Gönülşen, "Neden kadın futbolunu bu kadar önemsiyoruz. Çünkü kadınlar futbol oynadığında bu yeşil sahaya ayak bastıklarında her şeyi yapabileceklerine olan inançları çok daha fazla artıyor. Dünyadaki bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Biz de kadınların her şeyi yapabileceğine inandığı bir dünya istiyoruz" dedi.

Melis Abacıoğlu: "Toplumdaki cinsiyet yargılarını sahada kırmak istiyoruz"
'Kızlar Sahada' projesinin kurucu ortağı Melis Abacıoğlu ise, kız çocuklarını ve kadınları sahaya çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını anlatarak, bunu gerçekleştirebildikleri için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Toplumdaki cinsiyet yargılarını sahada kırmak istediklerini ve bu amaçla yola çıktıklarını anlatan Abacıoğlu, "Bu vizyonu paylaştığımızda Visa elini kaldırdı ve dedi ki ’Sizinle birlikte bu yola çıkmak istiyoruz'. Bugün de bu yolun ilk adımını görüyorsunuz. Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları ilk defa bugün Şanlıurfa’da başladı. İnanılmaz bir dönüşüm oluyor. Kız çocukları sahaya geldiklerinde öncelikle ’Ben bunu oynayamam’ diye geliyorlar. Biz çıkarken 'Aslında oynayabiliyormuşuz' diye çıkmalarını bekliyorduk, çıkarken bambaşka şeyler söyleyerek çıkıyorlar. Acaba futbol oynuyorsam mühendis, doktor olabilir miyim, gece dışarı çıkabilir miyim, hayal ettiğim bölümü okuyabilir miyim diye sahadan çıkıyorlar. Kendilerine koydukları bütün o kalıpların hepsini yıkıp çıkıyorlar. Bizim için çok kuvvetli dönüştürücü bir araç" ifadelerini kulandı.
Daha önce erkeklerle futbol maçı oynadıklarını belirten kız çocukları, Visa tarafından Şanlıurfa’ya kız futbol okulunun kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

ŞANLIURFA

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da kız öğrenciler yeşil sahaya indi, hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kız öğrenciler yeşil sahaya indi, ...
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Şanlıurfa´da, 39 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, 39 kaçak göçmen yakalandı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Viranşehir Belediyesi’nden ilaçlama çalışması
YEREL HABERLER Viranşehir Belediyesi’nden ilaçlama çalışması
Birecik OSB’ye 5 milyon destek
YEREL HABERLER Birecik OSB’ye 5 milyon destek
Haliliye’de yol yapım atağı
YEREL HABERLER Haliliye’de yol yapım atağı
Şanlıurfa’da kilim dokuma geleneği gün yüzüne çıkartılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kilim dokuma geleneği gün yüzüne ...
Başkan Kuş vatandaşların taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Kuş vatandaşların taleplerini dinledi
Viranşehir’de kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Viranşehir’de kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına ...
Vali Erin, OSM’deki fabrikaları inceledi
YEREL HABERLER Vali Erin, OSM’deki fabrikaları inceledi
Vali Erin, tarihi konaklarda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Erin, tarihi konaklarda incelemelerde bulundu
Karaköprüspor’un yeni teknik direktörü belli oldu
YEREL HABERLER Karaköprüspor’un yeni teknik direktörü belli oldu
Şanlıurfa’da bombalı araç olayına ilişkin 2 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da bombalı araç olayına ilişkin 2 tutuklama
Gazetecilerden Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’a ziyaret
YEREL HABERLER Gazetecilerden Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’a ziyaret
Şanlıurfa’da masa tenisi turnuvası ilgi gördü
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da masa tenisi turnuvası ilgi gördü
Başkan Kuş’tan Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kuş’tan Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ...
Şanlıurfalı iş adamlarından depremzedelere insani yardım
YEREL HABERLER Şanlıurfalı iş adamlarından depremzedelere insani ...
Yalçınkaya ilçede süren çalışmaları yerinde denetledi
YEREL HABERLER Yalçınkaya ilçede süren çalışmaları yerinde denetledi
Bombalı araçla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, adliyede
YEREL HABERLER Bombalı araçla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, ...
Haliliye’de çok amaçlı kültür tesisi hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Haliliye’de çok amaçlı kültür tesisi hizmete sunuldu
Beyazgül, yerli ve yabancı yatırımcıları Şanlıurfa'ya davet etti
YEREL HABERLER Beyazgül, yerli ve yabancı yatırımcıları Şanlıurfa'ya ...
Şanlıurfa’da bombalı araç ile ilgili gözaltına alınan 11 zanlı adliyede
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da bombalı araç ile ilgili gözaltına alınan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X