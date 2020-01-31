Vali Erin, Ceylanpınar ve Resulayn’da incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar Belediye Başkanı seçilen Feyyaz Soylu’ya iadei ziyarette bulunarak, görevinde başarılar diledi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ve meclis üyeleri tarafından belediye binasının girişinde karşılanan Vali Erin, başkanlık makamında ağırlandı. Yeni Başkan Soylu’ya hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Erin, görevinde başarılar diledi. Belediye ziyaretinin ardından Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Resulayn’a geçen Vali Erin, tadilat çalışması devam eden kamu binalarında incelemelerde bulundu. Resulayn Yerel Polisi hizmet binası, belediye binası ve Jandarma için yapımına başlanan bina inşaat alanına giden Vali Erin, uygulanan projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’nin işgalinden temizlenen Resulayn’daki kamu binalarının büyük bölümü, terör örgütü tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale gelmişti. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde acil olarak elektrik ve içme suyu şebekeleri onarılarak hizmete alınan ilçede, hastane ve okul binaları da hizmet verebilecek hale getirilmişti.

ŞANLIURFA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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