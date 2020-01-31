Eyyübiye'ye yeni parklar kazandırılıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla, Selçuklu Mahallesindeki çöplük halindeki alan mahalleye park olarak kazandırıldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş tarafından Selçuklu Mahallesindeki molozlarla dolu alan, mahalleye yeşil alan olarak kazandırıldı. Yemyeşil Eyyübiye hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam eden belediye, Selçuklu mahallesine bir yeşil alan daha kazandırdı. Önceki mahalle gezisinde alanı gören ve molozlardan dolayı yaşanan mağduriyetin önüne geçilmesi için belediyenin park bahçeler müdürlüğüne anında talimat veren Kuş, son ziyaretinde alanda fidan dikimini gerçekleştirdi. Selçuklu Mahalle Muhtarı Veysi Aydoğdu ile birlikte mahallede temaslarda bulunan Kuş, çocuklarla unutulmaya yüz tutmuş gülle oyununu da oynamayı ihmal etmedi.

Molozlarla dolu alandan dolayı yaşanan mağduriyetin önüne geçtiklerini ve alanı mahalle sakinlerine park olarak kazandırdıklarını aktaran ilçe belediye başkanı Kuş, yeşil Eyyübiye hedefi doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

ŞANLIURFA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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