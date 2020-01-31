\u2013 \u015eanl\u0131urfa\u2019daki sivil toplum kurulu\u015flar\u0131, Filistin sorununun \u00e7\u00f6z\u00fcm i\u00e7in ABD ve \u0130srail taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanan ve Kud\u00fcs \u00fc \u0130srail in ba\u015fkenti olarak g\u00f6steren tek tarafl\u0131 plana tepki g\u00f6sterdi. \u015eanl\u0131urfa\u2019da sivil toplum kurulu\u015flar\u0131n\u0131n temsilcileri ve vatanda\u015flar\u0131n yo\u011fun kat\u0131l\u0131m\u0131yla Dergah Camisi nde k\u0131l\u0131nan cuma namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, ABD ve \u0130srail in s\u00f6zde \u00e7\u00f6z\u00fcm plan\u0131 protesto edildi. Yap\u0131lan bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, plan\u0131n Filistin i par\u00e7alama ve yok etme plan\u0131 oldu\u011fu vurgusu yap\u0131ld\u0131. \u015eanl\u0131urfa sivil toplum kurulu\u015flar\u0131 ad\u0131na a\u00e7\u0131klamay\u0131 okuyan MemurSen \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Co\u015fkun, \u201cABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, ter\u00f6rist \u0130srail\u2019in g\u00fcvenli\u011fini merkeze alan, Filistinlileri ebediyen yurtlar\u0131ndan s\u00fcrmeyi hedefleyen Y\u00fczy\u0131l\u0131n Anla\u015fmas\u0131 ad\u0131n\u0131 verdi\u011fi plan\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Herkes\u00e7e malum olan ve emperyalizmin genel karakteri olan hukuku hi\u00e7e sayma al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 bu a\u00e7\u0131klamayla bir kere daha deklare edilmi\u015ftir. \u00d6zellikle Kud\u00fcs\u2019\u00fcn stat\u00fcs\u00fc konusunda tamamen sapk\u0131n bir inan\u00e7tan hareketle olu\u015fturulan iddian\u0131n ve ter\u00f6re dayanan eylemin me\u015frula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131, daha a\u00e7\u0131k ifadeyle ilk g\u00fcn\u00fcnden itibaren ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi ter\u00f6r eylemleriyle ayakta kalmaya \u00e7al\u0131\u015fan Siyonist \u0130srail\u2019in yine k\u00f6r bir inan\u00e7la ABD taraf\u0131ndan desteklenmesi, ter\u00f6r\u00fcn me\u015frula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 ve yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 noktas\u0131nda kirli bir i\u015fbirli\u011fidir. Dolay\u0131s\u0131yla bu bir anla\u015fma de\u011fil, anla\u015fma makyajl\u0131 sava\u015f \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131d\u0131r. Y\u00fczy\u0131l\u0131n Plan\u0131 denilen i\u00e7erik, Filistin\u2019in k\u00fc\u00e7\u00fclt\u00fclmesi, Kud\u00fcs\u2019\u00fcn b\u00fct\u00fcn\u00fcyle i\u015fgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlar\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 h\u00fck\u00fcmlerinden ibarettir. K\u0131saca, plan da anla\u015fma da soyk\u0131r\u0131m, vah\u015fet ve i\u015fgal diplomasisidir. ABD ve \u0130srail, altm\u0131\u015f y\u0131l\u0131 a\u015fan kan ve zul\u00fcm devleti tasar\u0131m\u0131yla ba\u015faramad\u0131klar\u0131 b\u00fcy\u00fck \u0130srail ve yok edilmi\u015f Filistin hayalini, \u015fimdi de bu yolla ger\u00e7ekle\u015ftirmeyi deniyor. Postalla, kanla olmad\u0131, kravatla ve kalemle deneyelim diyorlar. Bu anla\u015fmay\u0131 \u00f6nemseyen, irdeleyen, konu\u015fmaya ve uzla\u015fmaya de\u011fer g\u00f6ren herkesi Filistin\u2019in d\u00fc\u015fman\u0131, Kud\u00fcs\u2019\u00fcn sat\u0131c\u0131s\u0131, Filistinlilerin soyk\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131 olarak tan\u0131mlar\u0131z. Biz Hz. \u00d6mer\u2019den, Selahaddin Eyyubi\u2019den, Yavuz Sultan Selim\u2019den, Abd\u00fclhamit\u2019ten bize miras kalan ilk k\u0131bleyi koruma gururunu, ba\u011f\u0131ms\u0131z Filistin ve \u00f6zg\u00fcr Filistinliler ile birlikte devam ettirme onurunu ya\u015famakta ve mukaddes bir miras olarak gelecek nesillere aktarmakta kararl\u0131y\u0131z. Ya\u015fas\u0131n ba\u011f\u0131ms\u0131z Filistin, ya\u015fas\u0131n M\u00fcsl\u00fcmanlar\u0131n onuru, insanl\u0131\u011f\u0131n bar\u0131\u015f ve huzuru g\u00fczel Kud\u00fcs. S\u00f6z veriyoruz, Filistin de Kud\u00fcs de \u00f6zg\u00fcrle\u015fecek, ABD de \u0130srail de Orta Do\u011fu\u2019dan defolacakt\u0131r\u201d ifadelerini kulland\u0131.